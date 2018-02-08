Владимир Соловьев прокомментирвал слухи о попытках отбить Екатерину Гордон у мужа

Ведущий политических шоу рассказал о якобы своем намерении отбить Екатерину у ее мужа.

Владимир Соловьев не смог удержаться и прокомментировал в Твиттер отказ Екатерины Гордон участвовать в президентских выборах. Он сообщил в конце января, что «Гордон снялась с президентской гонки. Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон, Подлипчук или Прокофьева». Шутка была подхвачена прессой и вызвала недовольство юриста.

По утверждению Кати, язвительность Соловьева объясняется тем, что в свое время он пытался отбить ее у мужа Александра Гордона. «Он и Соловьев тогда друг друга, мягко говоря, недолюбливали. И Соловьев в очередной словесной потасовке с Сашей заявил, что отобьет у него жену. И следом рассказывал мне, как я хороша. Мне это льстило», — утверждает несостоявшийся кандидат на должность президента РФ.

Соловьев весьма эмоционально отверг подобное подозрение и даже выразил сомнение в адекватности блондинки. «Девочка завралась. Где и как ее кто-то добивался. Мне жалко девочку. Совсем с ума сошла. Это смехотворно, абсолютные сказки. Я с ней ни разу не оставался с глазу на глаз. Наверное, видел Гордон всего два раза в жизни. Да и то в компании с ее мужем Сашей, с которым мы тогда работали», — приводит утверждение ведущего «Стар Хит».

Екатерина Прокофьева (позднее Подлипчук) состояла в браке с известным ведущим Александром Гордоном на протяжении шести лет. Супруги развелись в 2006 году, но женщина продолжает пользоваться громкой фамилией.

Сам Гордон сейчас счастлив в браке с внучкой режиссера Валерия Ахадова Нозанин Абдулвасиевой. В январе прошлого года Александр Гарриевич стал отцом в четвертый раз — жена родила ему сына Федора.



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