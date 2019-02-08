Умер знаменитый актер Сергей Юрский

Знаменитый советский и российский актер Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет. Об этом рассказали в пресс-службе театра имени Моссовета, в котором Юрский длительное время являлся ведущим артистом. Смерть настигла актера утром в пятницу, 8 февраля.

В конце прошлого года появились сообщения о госпитализации артиста. В тот момент родственники Юрского указывали на то, что актер находится на плановом профилактическом лечении.

Информацию о смерти народного артиста России Сергея Юрского подтвердила его дочь Дарья, которая уточнила, что причиной послужила остановка сердца.

Прощание ориентировочно пройдет 11 февраля. Сегодня семья будет решать этот вопрос с театром, где работал Юрский.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Долгое время он трудился в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году перебрался в Москву, где закрепился в Театре имени Моссовета. Сначала он был актером, а затем взял на себя режиссерские обязанности.

Большую зрительскую любовь Юрский обрел по ролям в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и "Республика ШКИД". В картине "Ищите женщину" он сыграл мэтра Рошэ, тогда как в фильме "Любовь и голуби" он перевоплотился в дядю Митю.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







