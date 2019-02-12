69-летний Ричард Гир во второй раз стал отцом

Актер и его жена Алехандра Сильва стали родителями.

Голливудский актер Ричард Гир стал отцом во второй раз в возрасте 69 лет. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва родила ему сына, который стал их первым общим ребенком. Родился малыш в Нью-Йорке накануне, точная дата не сообщается, журналисты выяснили только, что мальчик появился на свет «несколько дней назад».

Имя мальчика не сообщается, также как и другие подробности, касающиеся его рождения. Однако ранее в Сети появился снимок, на котором беременная Алеханра стоит рядом с мужем и Далай-ламой, который благословляет ее.

Напомним, что Гир буддист и давний друг Далай-ламы. Как передает Dailymail, Ричард Гир связал себя браком с Алехандрой в апреле, после четырех лет проведенных вместе. Свадьба состоялась в Испании, а после этого актер повторил праздник с друзьями и семьей в США. У Гира уже есть 18-летний сын от первого брака, а у Алехандры — пятилетний ребенок от первого мужа.



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