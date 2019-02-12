А вы и не заметили! 10 актеров, которых заменили в середине фильма

Многих актеров, исполняющих роли в боевиках, заменяют двойниками. Но бывает, что дублёра подбирают уже в процессе съёмок, и таких случаев больше, чем вы думаете. В такой ситуации на помощь кинокоманде часто приходят родственники, а также гримёры и фотошоп.

Итак, вот 10 случаев, когда дублёры так хорошо заменили актёров, что никто и не заметил.

Серсея Ланнистер (Лена Хиди — Ребекка Ван Клив), «Игра престолов»

Лена Хиди сыграла Серсею Ланнистер в популярном шоу НВО «Игра престолов». В пятом сезоне Серсее предстояло пройти обнажённой сквозь «толпу позора». Нижней частью Серсеи в этой сцене стала Реббека Ван Клив. Голову одной актрисы «наложили» на тело другой, получилась убедительная и драматическая сцена на 6 минут.

Лена Хиди сказала, что не хотела появляться в кадре обнажённой по ряду причин, в том числе, чтобы сосредоточиться на эмоциях на лице. К слову, о желании быть дублёршей Серсеи в этой сцене заявили больше тысячи женщин!

Индиана Джонс (Харрисон Форд — Вик Армстронг), «Индиана Джонс и Храм судьбы»

Харрисон Форд (на фото слева), играющий в серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе, повредил спину прямо во время съёмок. Он даже был вынужден лечь на операцию. Стивену Спилбергу пришлось думать, как заменить главного героя, чтобы процесс не завис.

Выручил кинокоманду постоянный дублёр Форда в этой франшизе – Вик Армстронг. Сам Спилберг признавался, что Армстронг двигался и выглядел настолько похоже на Форда, что сам режиссёр не раз путал обоих мужчин. Многие драки и погони были сняты с Армстронгом, а Форд появлялся только на крупных планах, которые были сняты позже.

Тайлер Уинклвосс (Арми Хаммер — Джош Пенс), «Социальная сеть»

В фильме «Социальная сеть» есть близнецы Кэмерон и Тайлер. Обычно в кино близнецов играет один и тот же актёр.

В титрах значится актёр Арми Хаммер, но на самом деле двух близнецов сыграли два человека! Тайлера изобразил Джош Пенс. Лицо Пенса с помощью цифрового изображения заменили на лицо Хаммера.



Анжелика (Пенелопа и Моника Крус), «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Пенелопа Крус (слева) исполнила роль дочери Чёрной Бороды в популярной пиратской саге. Вскоре после начала съёмок женщина узнала, что беременна. Погони, прыжки, драки и фехтование могли повредить ребёнку. К счастью, у Пенелопы есть младшая сестра Моника, с которой они ужасно похожи. Моника подменила родственницу во многих боевых сценах. Сёстры так похожи, что некоторые считают их близнецами.

Проксимо, «Гладиатор»

Британский актёр Оливер Рид исполнил роль хозяина школы гладиаторов. У него были проблемы с алкоголем, а за 3 недели до конца съёмок он умер от сердечного приступа. Тогда сценарий немного переписали; в конце фильма Проксимо – это дублёр с «приклеенной» цифровой головой. Сцену расправы снимали вообще со спины, но в кадре всё получилось гармонично.

Джейн Фостер (Натали Портман — Эльза Патаки), «Тор 2: Царство тьмы»

Есть причина, по которой поцелуй Тора и Джейн в конце фильма вышел таким страстным. Дело в том, что Натали Портман, которая исполняет роль Джейн, не могла быть на площадке из-за конфликта в своём графике работы. Тогда на съёмки пришла жена Криса Хемсворта Эльза Патаки и примерила на себя роль Джейн.

Рэйчел, «Друзья»

Фанаты сериала «Друзья» обнаружили, что в одной из серий 9-го сезона Рэйчел играла не Дженнифер Энистон. Зоркие зрители заметили: когда Джоуи (Мэтт Леблан) рассказывает, как сходил на прослушивание, вместо Энистон рядом с ним на кадре мелькает похожая девушка. Та же причёска и ямочка на щеках, но на ней клетчатая рубашка. Но вот кадр меняется – и мы снова видим Энистон в другой блузе. Эту подмену не заметили даже сами киношники, а потом уже было поздно.

Джордж МакФлай (Криспин Гловер — Джеффри Вайсман), «Назад в будущее 2»

Криспин Гловер отказался играть Джорджа МакФлая во второй части, это произошло из-за спора насчёт гонорара. Что было делать продюсерам? Они позвали на роль МакФлая другого актёра и известного пародиста (Джеффри Вайсмана) и хорошенько загримировали его. По сути, Вайсман спародировал Гловера. Позже Гловер выиграл суд, получил компенсацию, а в киноиндустрии ввели новый закон об использовании отснятого материала и прав актёра на созданного им героя, пишет twizz.ru.

Брайан О’Коннер (Пол и Коди Уокер), «Форсаж 7»

Актёр Пол Уокер (слева) из «Форсажа» трагически погиб. Его персонажа Брайана О’Коннера сыграл брат Коди. Братья очень похожи, поэтому команде по спецэффектам удалось превратить родственника в Пола.



Чёрная вдова (Скарлетт Йоханссон — Хайди Манимейкер), «Мстители»

У самой оплачиваемой актрисы 2018 года Скарлетт Йоханссон есть дублёрша для Marvel по имени Хайди Манимейкер. В соцсетях любят постить фото со съемочной площадки с подписью, что они на одно лицо. Но так ли это? Грим, причёска и костюм делают похожими совсем разных людей.



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