Две невесты: сменивший пол отчим Кардашьян женится на трансгендере

Экс-отчим телезвезды Ким Кардашьян Брюс Дженнер, который после смены пола стал женщиной по имени Кейтлин Дженнер, решил вновь связать себя узами брака. Избранницей стала молоденькая модель София Хатчинс, которая еще совсем недавно была парнем по имени Скотт. Пара встречается уже больше года и вот теперь объявила о намерении узаконить отношения, пишет сайт "Комсомольской правды".

Большая разница в возрасте — Кейтлин 69 лет, а Софии всего 21 год — обеих невест совершенно не смущает. О том, что София была мужчиной, догадаться можно только по голосу – настолько органично девушка смотрится в своем новом образе.

Будучи мужчиной, Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец, завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Хотя, как утверждает сейчас Кейтлин Дженнер, она с детства ощущала себя женщиной, это не помешало ей до смены пола прожить 23 года в браке с Крис Кардашьян — матерью трех сестер Кардашьян.

Однако после развода в 2015 году Брюс Дженнер публично признался в том, что в душе он дама, а затем перешел от слов к делу, сменив пол.

После серии косметических операций Кейтлин Дженнер дебютировала в качестве модели на обложке модного журнала Vanity Fair. А журнал Glamour назвал новоявленную диву женщиной года.



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