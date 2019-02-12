В ПФР объяснили, кто лишится пенсий

Пенсионные изменения, которые направлены на оптимизацию бюджетных расходов по социальной части, затрагивают интересы пожилых россиян и граждан, получающих со стороны государства поддержку в виде ежемесячных пенсионных выплат.

Для получения пенсий в нынешнем году нужно будет выполнить целый ряд условий. Некоторые из них с течением времени будут меняться в сторону ужесточения, что скажется на количестве россиян, коим будет отказано в назначении страховой пенсии по старости. Подробности раскрыли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Даже для получения минимальной (то есть социальной) пенсии по старости гражданин России должен заработать определенное количество трудового стажа и пенсионных баллов. Например, на 2019 год нужен 10-летний стаж и 16,2 балла.

По той причине, что возраст выхода на пенсию будет повышаться поэтапно, женщины в 2019 году получат возможность выйти на заслуженный отдых в 55,5 лет, тогда как мужчины - в 60,5. В следующем году соотношение станет таким: 11 лет и 18,6 балла. Затем - 12 лет и 21 балл, 13 лет и 23,4 балла, 14 лет и 25,8 балла, 15 лет и 28,2 балла, а далее - 15 лет и 30 баллов.

Вместе с этим необходимо всегда помнить о том, что трудовой стаж и пенсионные баллы не начисляются автоматически. Нужно всегда помнить об официальном трудоустройстве, которое отражалось бы в трудовой книжке с правильно оформленными записями и другими документы, которые подтвердят стаж. Без этих документов человеку могут отказать в назначении пенсии. Также нужно пояснить, что согласно новому законодательству, на социальную пенсию не могут рассчитывать граждане, которые продолжают работать в пенсионном возрасте.

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