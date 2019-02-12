По делу о смерти Дмитрия Марьянова возбуждено новое дело

Следователи, которые занимаются расследованием смерти известного актера Дмитрия Марьянова, возбудили еще одно дело. Об этом во вторник сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Новый состав преступления, который был обнаружен, предусмотрен статьей 125 Уголовного кодекса РФ - "Оставление в опасности". Вменили это преступление все той же даме, которая возглавляла реабилитационный центр, в котором проходил лечение артист. По этой статье самое строгое наказание - 1 год лишения свободы.

"Директор реабилитационного центра "Феникс", расположенного в подмосковной Лобне, подозревается в оставлении в опасности Дмитрия Марьянова. Располагая сведениями о наличии у актера серьезного заболевания и отсутствии в центре медперсонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра не приняла необходимых мер", - рассказали в Следственном комитете.

Вместо помощи подозреваемая, по версии следствия, воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению больного в медучреждение. "Женщина запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего реабилитационного центра", - отметили в ГСУ.

В то же время в отношении директора "Феникса" продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как установило следствие, в период с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября, начиная с 10 часов утра и до 18 часов вечера, Марьянов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам центра, которые на добровольных началах осуществляли там работы. Указанные лица не менее 10 раз сообщали директору центра о его просьбах. Кроме того, они сообщали о тяжелом состоянии Марьянова и необходимости его госпитализации.

В итоге один из клиентов "Феникса", несмотря на запрет со стороны директора, все-таки вызвал "скорую помощь". Актер был доставлен в больницу, где в 19 часов 45 мин была констатирована его смерть. Предварительная причина - оторвавшийся тромб.

В Следственном комитете со ссылкой на данные экспертизы сообщают, что при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение, с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, было возможным сохранение его жизни.

"В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в СК.

Ранее "Российская газета" сообщала о предъявлении обвинения директору центра "Феникс".



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







