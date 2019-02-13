В ПФР объяснили, как женщине выйти на пенсию в 50 лет

В последнее время власти России находятся под большим общественным прессингом из-за пенсионной реформы. Граждане страны отказываются мириться с планами по повышению пенсионного возраста, так как очевидно, что многие люди не доживут до заслуженного отдыха.

Тем временем, на повестке дня, помимо основной темы, находятся и другие менее, на первый взгляд, значимые моменты. Например, отделения Пенсионного фонда РФ часто получают вопросы со стороны женщин, которые пытаются понять, каким образом им можно выйти на пенсию в 50 лет. Такая возможность действительно закреплена в законодательстве.

Так, право на досрочный выход имеют те, которые родили двух и более детей и отработали "северный стаж". Как и раньше до изменений в пенсионном законодательстве такие труженицы могут начинать получать пенсию в 50 лет. Для этого надо иметь страховой стаж не менее 20 лет и северный стаж не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в местностях, к нему приравненных.

В том случае, если такие условия выполнены не были, то даже при наличии двух детей женщина не сможет рассчитывать на досрочную пенсию, будучи в условиях Крайнего Севера. Попутно необходимо иметь в виду, что с октября 1992 года отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет не включается в "северный стаж".

Впрочем, даже при отсутствии так называемого "северного" стажа досрочно выйти на пенсию сможет мать пятерых детей. В свою очередь женщины с четырьмя детьми выходят на заслуженный отдых в 56 лет, а в 57 лет полагается пенсия женщине с тремя детьми и не менее 15 лет страхового стажа.

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