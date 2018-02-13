Постаревший Билан снова рассказал о своих болезнях



Выступление Димы Билана было отличным моментом на концерте Big Love Show на сцене столичного спорткомплекса "Олимпийский". Он спел три песни – "Я просто люблю тебя", "Девочка", "Держи". А после выступления вышел к многочисленным репортерам.

Диме Билану 36 лет, но выглядит он неважно – мешки под глазами, глубокие морщины, землистый цвет кожи... Некоторым даже показалось, что изможденное лицо заметно постаревшего певца немного перекосило. Хотя, вероятно, ничего страшного не было. Тут же вспомнили, что недавно все обсуждали разные болезни у единственного на сей день российского победителя "Евровидения".

Сам Дима, как писали Dni.Ru, не раз говорил, что постоянные нагрузки и стресс не лучшим образом сказываются на здоровье, поэтому он заметно похудел. Многочисленные поклонники, правда, подозревали, что у певца обнаружили страшную болезнь, которая и стала причиной анорексичного вида. Мол, именно поэтому он побрил голову и отправился на лечение в Исландию. Позже выяснилось, что у артиста гастрит. Он-то и привел к потере веса.

Потом музыканта поразил еще один недуг. Из-за плохого самочувствия Дима не посещал крупные мероприятия. "Я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали", – вспоминал исхудавший Билан.

Он рассказал, что мучился от адской боли. Позже выяснилось, что мануальный терапевт нашел у него пять грыж на позвоночнике. "Мне их в спине насчитали такое множество, будто били долго и упорно. Засыпал трудно, спал плохо, не мог уложить свою руку как-то правильно, она немела от этих грыж", – пояснил певец.



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