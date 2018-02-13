Стало известно, как разделили наследство Михаила Задорнова

13.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно, как разделили наследство Михаила ЗадорноваНесколько месяцев назад не стало Михаила Задорнова. Журналисты выяснили, как близкие распределили наследство известного сатирика.

Старшая сестра писателя-сатирика Михаила Задорнова Людмила рассказала, что главную его волю на сегодня выполнить удалось. Задорнов мечтал, чтобы продолжала работать созданная им библиотека (объявленная общедоступной и бесплатной) для русскоговорящего населения в Латвии. Желание артиста сбылось.

Что касается завещания, то Задорнов составил его заранее. Говорят, сатирику удалось распределить наследство таким образом, чтобы никого из близких не обидеть. Помимо супруги Елены, дочери и сестры, у Михаила осталась первая жена Велта. По некоторой информации, ей артист отписал дом в Латвии.

Несмотря на развод, Задорнов сумел сохранить настолько теплые отношения с экс-супругой, что даже когда он болел, женщина находилась возле его кровати. После разрыва с Велтой Михаил встретил Елену Бомбину, ставшую впоследствии его второй женой и подарившей дочь Лену. Наследнице он подарил квартиру в Юрмале, компетентно сообщает "Мир новостей". Говорят, там же, в Латвии, Задорнов оставил дом старшей сестре.

Издание отмечает, что вдове артиста досталась квартира в Москве. В 1993 году Задорнов получил квартиру в "номенклатурном доме" по адресу: улица Осенняя, 4/2, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Двушка здесь стоит 20 миллионов рублей.

Помимо недвижимости, от сатирика остались авторские права на его книги и пьесы. Их Михаил Задорнов планировал разделить на четыре части – между своими любимыми женщинами. Однако, возможно, три из них откажутся в пользу дочери артиста.

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