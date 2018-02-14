Стало известно, кто на самом деле лечил Дмитрия Марьянова

14.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно, кто на самом деле лечил Дмитрия МарьяноваЛечением Дмитрия Марьянова в как будто бы медицинском центре занимались педиатр и волонтер. Заведение не обладало разрешением на медицинский вид деятельности.

Как сообщается, руководители учреждения наняли для работы своего знакомого детского врача, который ставил Марьянову капельницы, не приносившие тому никакой пользы. Тогда было принято решение лечить артиста сильнодействующими препаратами. Инъекции ему вкалывал волонтер. В «реабилитационном» центре не уточняли, имеются ли у ныне покойного актера противопоказания, к примеру, такого заболевания, как тромбоз глубоких вен.

В СК открыли уголовное дело в отношении главы клиники, возбуждено уголовное дело также и по оказанию услуг, которые не отвечают нормам безопасности. Директора больницы следователи подозревают в противозаконном предоставлении врачебных услуг, не обладая законных лицензии и оснований.

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