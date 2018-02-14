Дитковските и Чадов воссоединились ради 10 миллионов

Телеканал СТС покажет шоу "Союзники", недавно снятое на Шри-Ланке.

В новом шоу экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону – 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни – ребёнку.

Агния Дитковските, ведущая шоу: «Наш проект – поучительная история, как для меня, так и для тех, кто будет его смотреть. В первую очередь, потому что напоминает нам о главной задаче родителей – научиться договариваться, вместе отдыхать и работать. Например, мы с Алексеем ещё до этого реалити стали союзниками. И всё это ради нашего сына Фёдора».

«Союзники» – первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam, на счету которой 23 оригинальных шоу, реализованных на территории 28 стран. Реалити о разведённых парах уже увидели израильские и датские зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







