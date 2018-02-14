Лицо известной актрисы обезображено из-за рака кожи

Даже под толстым слоем косметики можно рассмотреть шрамы и гематомы, покрывающие лицо актрисы. Но звезда продолжает считать себя сексуальной красавицей.

Актриса Мелани Грифит долгое время была в сонме самых красивых актрис Голливуда. Обладательница "Золотого глобуса", номинант на "Оскар", покорительница мужских сердец, в 2009 году она узнала, что страдает онкологическим заболеванием. К счастью, рак кожи был диагностирован на ранней стадии, и звезду удалось спасти. Но последствия оказались катастрофическими.

Она пережила несколько операций по удалению опухоли, прошла курс химиотерапии. Но, как рассказал агентству Associated Press пресс-секретарь звезды Робин Браун, болезнь до конца не получилось. Кроме того, три недели назад врачи обнаружили у актрисы на носу раковую опухоль и немедленно удалили ее.

В молодости Грифит многократно перекраивала себя с помощью пластических операций, злоупотребляла алкоголем, кокаином и болеутоляющими препаратам. В итоге сегодня ее опухшее лицо обезображено многочисленными шрамами и гематомами. Но даже с жутким перекошенным лицом актриса продолжает считает себя невероятной красавицей и блистает в свете.

Только что, например, она прилетала в Европу, куда была приглашена для участия в Венском балу. И тут же попала на глаза папарацци. Но даже под толстым слоем косметики было понятно: от былой красоты у бывшей жены Антонио Бандераса не осталось и следа. И 60-летнюю актрису, которую давно уже не зовут сниматься в кино, просто по-человечески очень жалко. Ведь такого финала яркой карьеры никто не ожидал.



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