Новое фото Лободы произвело фурор среди фанатов

14.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Новое фото Лободы произвело фурор среди фанатовПевица Лобода взбудоражила фанатов новым фото в ванной.

Певица Светлана Лобода выложила в инстаграм свежее фото, изрядно взбудоражив своих фанатов. На нем новоиспеченная мать лежит в ванной и, как отметили ее поклонники, "выглядит мертвой".

"На память в инстаграме", - подписала кадр девушка, таким образом, по всей видимости, напомнив о скором выходе нового клипа.

Фанаты буквально засыпали снимок комментариями, изрядно потроллив артистку. "Фото из архива судмедэксперта", "Живая Лобода лучше", "Хоть бы силикон не лопнул" - креативу фолловеров не было предела.

Большинству поклонников, впрочем, композиция пришлась по душе.

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