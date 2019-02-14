Новое фото Лободы произвело фурор среди фанатов

Певица Лобода взбудоражила фанатов новым фото в ванной.

Певица Светлана Лобода выложила в инстаграм свежее фото, изрядно взбудоражив своих фанатов. На нем новоиспеченная мать лежит в ванной и, как отметили ее поклонники, "выглядит мертвой".

"На память в инстаграме", - подписала кадр девушка, таким образом, по всей видимости, напомнив о скором выходе нового клипа.

Фанаты буквально засыпали снимок комментариями, изрядно потроллив артистку. "Фото из архива судмедэксперта", "Живая Лобода лучше", "Хоть бы силикон не лопнул" - креативу фолловеров не было предела.

Большинству поклонников, впрочем, композиция пришлась по душе.



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