Хазин назвал причину пенсионной реформы, которую власти скрывают

Известный российский экономист Михаил Хазин довольно часто высказывается на актуальные темы. На сей раз он решил заострить внимание окружающих на истинных причинах пенсионной реформы, которые упорно скрываются властями нашей страны.

Хазин, который по своим взглядам может быть смело отнесен к оппозиционерам, не стал изменять свои взгляды и прямым образом заявил, что либеральные чиновники не могут остановиться в своем курсе на ухудшение жизни населения. В конечном итоге, как полагает специалист, такая стратегия может привести к социальным потрясением и дестабилизация общества.

По мнению экономиста, на самом деле пенсионная реформа не принесет положительных результатов, о которых любят рассказывать в правительстве. В пользу такой версии говорит, как выразился Хазин, странная надбавка к пенсии в 2019 году. Изначально пенсионерам обещали 1000 рублей, но позже стало ясно, что получат ее лишь единицы, так как повышаться пенсия будет на строго закрепленный процент - 7,05.

Из всего этого Хазин сделал простой вывод: на самом деле власти страны не планировали улучшать жизнь пожилых россиян за счет более ощутимой индексации пенсий. Истинное целью реформы, по его мнению, была компрометация президента РФ Владимира Путина в глазах простого народа. Хазин полагает, что за реформой стоят русские предпринимателя из 90-х, которые сейчас успешно живут на Западе.

Вместе с этим экономит указывает на то, что летом 2018 года у Путина было два варианта на повестке дня. Первый сводился к тому, чтобы согласиться с пенсионной реформой, а второй требовал смену руководства Центробанка и расформирование правительства. Путин не стал идти по радикальному пути, потому что предпочитает сохранять стабильность политической системы.

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