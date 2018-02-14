Опубликовано последнее видео Людмилы Гурченко

Знаменитая актриса умерла от сердечной недостаточности 30 марта 2011 года. Легендарную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. У нее остались внуки, правнуки и супруг Сергей Сенин, с которым она прожила вместе почти 20 лет.

В студии программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят» появился близкий друг артистки и звездный продюсер Аслан Ахмадов. На протяжении шести с половиной лет он хранил молчание, но для программы Первого канала сделал исключение. Мужчина дал интервью о Людмиле Марковне и обнародовал записи с видеорегистратора, которые раньше никто и никогда не видел. На снимках, показанных в эфире, Гурченко ездит по городу и рассуждает о жизни.

«Друзья как-то подарили мне видеорегистратор, которым я пользоваться не умел. Он болтался у меня в машине до того момента, пока я не собрался продавать автомобиль. Решил не выбрасывать устройство и посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь важного. Обнаружил эти уникальные записи. Когда смотрел впервые, не мог оторваться», — рассказал Аслан в интервью Дмитрию Борисову.

Мужчина также поведал, что Гурченко довольно часто рассуждала о смерти. Ему даже удалось записать так называемую «надгробную» речь артистки. «Пока рано. Я еще не успела дошить то платье. Осталось пришить полторы тысячи бусин, закончу его, Аслан меня загримирует и можно будет готовиться к моему самому интересному фильму. Люди, знайте, что я вас любила, и помните о «черном» дне, он может наступить хоть завтра», — произносит Людмила Марковна на записи, снятой между съемками фильма.

Кроме сложных отношений с отцом, дочерью Машей и последним мужем Сергеем Сениным в программе обсуждали и то, насколько невероятным и уникальным человеком была Людмила Гурченко. Рассказал Аслан Ахмадов и о мистических совпадениях, которые происходили и продолжают происходить с ним после смерти артистки. Супруга продюсера Ирина уверена, что именно Людмила Марковна поспособствовала их знакомству с будущем мужем. К слову, общего сына Табриза пара считает воплощением Гурченко в теле мужчины. «Она всегда хотела быть мальчиком. Вот и получилось», — отметил Ахмадов.

Напомним, жизнь Людмилы Марковны трагически оборвалась в 2011 году. Тогда легендарной артистке было 75 лет. Как ранее рассказывал ее муж, утром 30 марта Гурченко внезапно стало плохо, пока мужчина вызывал Скорую, артистка скончалась. Приехавшие на место врачи, лишь констатировали смерть. Людмилу Марковну похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Дочь артистки Марию, которая скончалась в ноябре прошлого года, упокоили рядом с могилой знаменитой матери.

Сегодня вечером в 19.50 смотрите на Первом канале программу "Пусть говорят", посвящённую нашей истории дружбы с Людмилой Марковной ❤️#АсланАхмадов #ЛюдмилаГурченко #МояЛюся #Первыйканал #Пустьговорят #ДмитрийБорисов #12022018 Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) Фев 12, 2018 в 1:16 PST

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