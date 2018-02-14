Поклонники считают, что замужество испортило Нюшу

Поклонники пришли к выводу, что, выйдя замуж, певица Нюша стала хуже выглядеть. В комментариях под снимками артистки появляется все больше негативных отзывов о внешности певицы.

В конце лета прошлого года певица Нюша сыграла свадьбу с бизнесменом Игорем Сивовым, который сделал ей предложение ровно год назад во время отдыха в Кении. Сначала влюбленные тайно зарегистрировали свои отношения в Казани, а затем устроили пышное торжество на Мальдивах — на празднике присутствовали только родные и самые близкие друзья пары.

Недавно Нюша немного сменила образ ради выступления на Big Love Show 2018 — в микроблоге она поинтересовалась у поклонников, нравятся ли им ее длинные волосы, заплетенные в дреды, и макияж. Неожиданно пользователи начали рассуждать на тему того, как сильно изменилась внешность Нюши после ее свадьбы с Игорем Сивовым.

По мнению некоторых пользователей, стиль и внешний вид певицы стали только хуже. Поклонники почему-то уверены, что негативные изменения во внешности певицы — это заслуга ее новоиспеченного супруга. «Брови — ужас! А что с волосами у корней? Седина? А зубы… Не узнаю Нюшу. Всегда была красоткой, но сейчас…», «Ужасное фото моей любимой Нюши», «Такую внешность еще постараться надо было испортить», «Тихий ужас… Это влияние мужа?», — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что совсем недавно в очередной раз супруг Нюши Игорь Сивов поругался с ее поклонниками из-за ревности. Игорь активно пользуется социальными сетями и то и дело вступает в перепалку с некоторыми подписчиками Нюши, которые до сих пор надеются на ее воссоединение с Егором Кридом.



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