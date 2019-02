25 знаменитостей с самым большим личным капиталом

Конечно, есть больше, чем 25 самых богатых знаменитостей с самым высоким капиталом, но список нужно с чего-то начать! Общеизвестно, что знаменитости делают большие деньги, но то, сколько именно, может вас удивить. От актеров до баскетболистов, эти знаменитости зарабатывают миллионы долларов в год. Некоторые знаменитости умно обращаются со своими деньгами и диверсифицируют свой портфель, инвестируя и создавая другие бизнесы. Некоторые в итоге даже зарабатывают больше денег на инвестициях, чем на своем первоначальном таланте. Итак, у каких знаменитостей самый большой чистый капитал? Вы собираетесь это выяснить прямо сейчас. Это 25 самых богатых знаменитостей с самым большим личным капиталом.

25. Мэрайя Кери (Mariah Carey) – чистый капитал 300 млн. долларов

Известная певица, актриса и музыкальный продюсер Мэрайя Кэри продала более 200 миллионов альбомов. Ее ошеломительный успех в музыкальной индустрии принес ей 300 миллионов долларов.



24. Бейонсе (Beyonce) – чистый капитал 500 млн. долларов

Популярная среди масс Бейонсе не всегда была в центре внимания. Она начинала в группе «Destiny’s Child», прежде чем начать сольную карьеру. Ее карьера певицы, актрисы и модельера принесла ей 500 миллионов долларов.



23. Питер Джексон (Peter Jackson) – чистый капитал 500 млн. долларов

После «Властелина колец» режиссерская карьера Питера Джексона пошла в гору. Он спродюсировал и снял несколько фильмов, ставших кассовыми хитами (а также несколько неудачных). Но, в целом, он смог извлечь выгоду из своего успеха, оставшись с чистым капиталом в 500 миллионов долларов.

22. Джордж Клуни (George Clooney) – чистый капитал 500 млн. долларов

После переезда в Лос-Анджелес, прежде чем стать известным актером и известным филантропом, Джордж Клуни некоторое время даже жил в своей машине. Будучи актером, режиссером и продюсером он заработал 500 миллионов долларов.

21. Сэр Элтон Джон (Elton John) – чистый капитал 500 млн. долларов

Популярный британский музыкант сэр Элтон Джон является лауреатом премии Грэмми и главной мировой звездой. Его капитал составляет 500 миллионов долларов.

20. Том Круз (Tom Cruise) – чистый капитал 570 млн. долларов

В течение более трех десятилетий главный актер и продюсер Том Круз появился в нескольких самых известных фильмах Голливуда. Его дикий успех принес ему чистую прибыль в 570 миллионов долларов.

19. Джимми Баффет (Jimmy Buffett) – чистый капитал 600 млн. долларов

Популярный певец и автор песен Джимми Баффет собрал достаточно поклонников за свою долгую карьеру, что позволило ему получить 600 миллионов долларов чистыми.

18. Тайлер Перри (Tyler Perry) – чистый капитал 600 млн. долларов

Актер, продюсер и режиссер Тайлер Перри стал одним из самых успешных кинематографистов в истории с пятью фильмами, ставшими «номер 1» за пять лет, оставив позади таких профессионалов как Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе. Такой ошеломительный успех также принес ему 600 миллионов долларов.

17. Боно (Bono) – чистый капитал 700 млн. долларов

Певец, музыкант и филантроп Боно за свою долгую карьеру в группе «U2» заработал 700 миллионов долларов. Сегодня большая часть его деятельности касается гуманистических усилий во всем мире.



16. Джеймс Кэмерон (James Cameron) – чистый капитал 700 млн. долларов

Режиссер Джеймс Кэмерон снял одни из самых кассовых фильмов всех времен - «Терминатор», «Титаник» и «Аватар». В целом он заработал 700 миллионов долларов.

15. Тайгер Вудс (Tiger Woods) – чистый капитал 800 млн. долларов

Профессиональный гольфист Тайгер Вудс - величайший игрок в гольф всех времен, он выиграл больше наград и турниров, чем мы можем здесь перечислить. На сегодняшний день, его капитал составляет 800 миллионов долларов.

14. Селин Дион (Celine Dion) – чистый капитал 800 млн. долларов

Известная певица и автор песен, Селин Дион, в основном известная своей песней-хитом «My Heart Will Go On», с раннего возраста мечтала стать профессиональной певицей. Ее мечта, безусловно, сбылась, позволив ей заработать 800 миллионов долларов.



13. Доктор Дре (Dr. Dre) – чистый капитал 820 млн. долларов

Доктор Дре начинал Южном Лос-Анджелесе в группе «N. W. A». После выхода «Straight Outta Compton», к Дре пришел ошеломительный успех. Однако совсем недавно он создал крупный бизнес с компанией Beats by Dre. Его чистый капитал составляет 820 миллионов долларов.

12. Мадонна – чистый капитал 850 млн. долларов

Одна из самых влиятельных и успешных музыкальных певиц всех времен, Мадонна собрала 850 миллионов долларов, продав 250 миллионов альбомов по всему миру и заработав 1,5 миллиарда долларов на своих концертах.

11. Пи Дидди (P Diddy) – чистый капитал 855 млн. долларов

Начав как рэпер, Пи Дидди стал крупным продюсером для многих артистов, в том числе для Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige), Ареты Франклин (Aretha Franklin) и Мэрайи Кэри (Mariah Carey). Его чистый капитал составляет 855 млн. долларов.

10. Кайли Дженнер (Kylie Jenner) – чистый капитал 900 млн. долларов

Звезда реалити-шоу, локомотив социальных сетей и бизнес-леди Кайли Дженнер находится на пути к тому, чтобы стать одним из самых молодых миллиардеров в мире. С 110 миллионами фолловеров она является одной из самых влиятельных персон. На сегодняшний день ее чистый капитал составляет 900 миллионов долларов.



9. Джей-Зи (Jay-Z) – чистый капитал 930 млн. долларов

Начав как рэпер, Джей-Зи решил попробовать себя на разных поприщах, достигнув успеха в бизнесе, связанном с производством одежды, записью альбомов, рекламными контрактами и концертами. В общей сложности, его чистый капитал составляет 930 миллионов долларов.

8. Джерри Сайнфелд (Jerry Seinfeld) – чистый капитал 950 млн. долларов

Комик Джерри Сайнфелд стал популярным после знаменитого шоу «Seinfeld», а после продолжил делать крупные стендап-комедийные шоу. В настоящее время его чистый капитал составляет 950 млн. долларов.

7. Дэвид Копперфилд (David Copperfield) – чистый капитал 1 млрд. долларов

Всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфилд сделал карьеру на фокусах. Он получил несколько наград и построил очень успешную карьеру в этой сфере. Вместе с инвестициями в недвижимость и искусство он заработал миллиард долларов чистой прибыли.



6. Джоан Роулинг – чистый капитал 1 млрд. долларов

Британский писатель и кинопродюсер Джоан Роулинг стала успешной после того, как ее романы «Гарри Поттер» стали мировой сенсацией. С тех пор она смогла построить целую империю и стала самой богатой женщиной в Англии. Ее чистый капитал составляет 1 млрд. долларов.

5. Пол Маккартни – чистый капитал 1,2 млрд. долларов

Успешно стартовав в культовой группе «The Beatles», Пол Маккартни продолжил успешную сольную карьеру и считается одним из самых успешных поп-музыкантов в истории. На сегодняшний день он заработал 1,2 миллиарда долларов.

4. Майкл Джордан (Michael Jordan) – чистый капитал 1,7 млрд. долларов

Майкла Джордана считают одним из лучших баскетболистов в истории. Несмотря на то, что он не играл в баскетбол в течение десятилетий, Джордан все еще зарабатывает миллионы благодаря инвестициям и рекламным контрактам. Благодаря своей доле в «Hornets and BET», его капитал составляет 1,7 миллиарда долларов.

3. Опра Уинфри (Oprah Winfrey) – чистый капитал 3,2 млрд. долларов

Ведущая утреннего ток-шоу Опра Уинфри создала длительное и популярное шоу, которое затем преобразовала в медиа-империю. За свою долгую карьеру она заработала 3,2 миллиарда долларов.

2. Стивен Спилберг – чистый капитал 3,7 млрд. долларов

Известный голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг снял несколько самых больших фильмов в истории Голливуда, включая «Челюсти», «Инопланетянин» и «Спасение рядового Райана». Учитывая бешеный успех, неудивительно, что он смог заработать 3,7 миллиарда долларов.

1. Джордж Лукас (George Lucas) – чистый капитал 5,5 млрд. долларов

Известный сценарист и режиссер фильма «Звездные войны: Новая надежда» Джордж Лукас построил кино- и торговую империю LucasFilm, Ltd. В 2012 году Лукас продал LucasFilm компании Disney за 4 миллиарда долларов. Сегодня он является самой богатой знаменитостью с чистым капиталом в 5,5 млрд. долларов.



