Назван самый стильный мужчина России

16.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Назван самый стильный мужчина РоссииМузыканта наградил журнал GQ.

Рэп-исполнитель Фёдор Инсаров, который работает под псевдонимом Feduk, стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Музыканту вручили статуэтку за «безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки».

В рейтинге стильных мужчин по версии GQ оказалось около 100 человек. Среди них Андрей Малахов, Михаил Зыгарь, бизнесмен Константин Ремчуков и борец Андрей Купреев.

Рэпер Feduk прославился в 2017 году, когда вместе с рэпером Элджеем исполнил композицию «Розовое вино». За год ролик на Youtube набрал 200 млн просмотров, а песня стала одной из наиболее часто исполняемых россиянами.

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