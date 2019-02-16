Эксперты обнародовали результаты вскрытия Майкла Джексона

Поп-король имел немало секретов, но после его смерти они перестали быть таковыми.

Майкл Джексон умер в результате передозировки анестезирующего средства в своем особняке в Лос Анджелесе в возрасте 50 лет в 2009 году. Спустя 10 лет стали известны результаты вскрытия тела короля поп-музыки. Судмедэксперты подтвердили, что на теле певца было множество шрамов от пластических операций, татуировки, а также следы от инъекций на руках, свидетельствующих о безуспешной борьбе с бессонницей.

Что касается пластических операций, то на теле Джексона были два шва за ушами и еще два по обеим сторонам ноздрей. Кроме этого, шрам был на шейке горла, на руках и кистях. Помимо этого, у певца было множество косметических татуировок, в том числе татуаж контура губ. На его черепе также была обнаружена плешь, которую затемнили с помощью татуировки. Джексон был практически лысым, у него были проплешины на лбу, а оставшиеся волосы были короткими и вьющимися. Чтобы скрыть этот недостаток артист носил парики.

Помимо этого, вскрытие показало, что Джексон страдал витилиго – болезнью, при которой нарушается пигментация, выражающаяся в исчезновении пигмента (меланина) на отдельных участках кожи.

Аутопсия также свидетельствует о безуспешных попытках спасти певца после того, как его нашли без сознания у него дома 25 июня 2009 года: на его груди было много синяков, а в ребрах — трещины, пишет Mirror.



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