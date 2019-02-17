Виктория Боня призналась, что виновна в смерти годовалого брата

Телеведущая призналась, что в 12-летнем возрасте не досмотрела за братишкой.

Виктория Боня частенько общается со своими подписчиками в Instаgram в «прямом эфире». В одном из последних видео в сторис бывшая участница «Дома-2» рассказала трагическую историю из своего прошлого. По словам Виктории, она уже много лет винит себя за смерть своего младшего брата, который выпал с балкона шестого этажа и разбился насмерть. Она, тогда 12-летняя девочка не доглядела за малышом.

Звезда призналась, что если бы она взяла его погулять, как просил малыш, самого чудовищного развития событий можно было бы избежать. Но спускать коляску ей самой было тяжело, а сам брат только-только начал ходить. Тогда Виктория отнесла брата маме, которая в это время спала. И она даже не поняла, что дочка принесла ей малыша. Он же, тем временем, встал, ушел, вышел на балкон и упал.

Все произошло уже вечером, примерно в шесть часов. Виктория вместе с сестрой прилегли отдохнуть, только вернувшись из пионерского лагеря. Когда же Вика проснулась и вышла на балкон, там уже были мама и сестра, плача, они смотрели вниз, где на земле лежал ее братик.

«Это был самый страшный день в моей жизни», — плача, рассказывает Боня.

Когда она вышла на улицу, мальчик еще был жив и только всхлипывал. Не стало малыша, когда уже медики приехали на место трагедии. Простить себя за это Виктория смогла только десять лет спустя, а помог справиться с тяжелым душевным грузом батюшка. Теперь же, по словам Бони, она знает точно: самое страшное в жизни – потеря родного и близкого человека. И когда она сама стала мамой, главным страхом для было потерять дочку.



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