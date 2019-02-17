Шнуров высмеял Лозу и назвал его «комментатором всего»

Лидер рок-группы «Ленинград» заметил, что музыкант Юрий Лоза превратился в "комментатора всего». Своими наблюдениями он поделился с подписчиками в Instagram.

«Растолкует, он как есть — культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!» — написал рокер.

В качестве иллюстрации к стиху Шнуров прикрепил скриншот новости «Газеты.ру» с заголовком «Совсем старенькая»: Лоза отчитал народную артистку СССР».

В заметке речь идет о заявлении советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, призвавшей украинцев изолироваться от россиян. Лоза сказал изданию, что Роговцева уже достаточно пожилая женщина, поэтому к ее заявлениям не стоит относиться серьезно.

В свою очередь, политолог Богдан Безпалько посчитал, что Роговцева вряд ли пыталась себя пропиарить подобными заявлениями, а искренне считает себя правой. По его мнению, артистка не задумывается о том, что транслирует идеологию убийства и ненависти.



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