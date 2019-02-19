У Ольги Бузовой появилась серьезная соперница

19.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

У Ольги Бузовой появилась серьезная соперницаСудя по всему, у Ольги Бузовой появилась достойная конкурентка - Яна Кошкина. Звезда телеэфира рассматривает претендентов на свою руку и сердце. Пальма первенства, похоже, досталась резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову.

На своей страничке в соцсети Яна опубликовала совместный снимок с артистом. На нем она стоит в стильном спортивном костюме, прижимаясь к гордо улыбающемуся Тимуру. «Как думаете, Тимур Батрутдинов — достойный кандидат?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на пост Кошкиной. Часть из них сочла, что Яна и Тимур вполне подходят друг другу. Однако большинство принялись оставлять шуточные комментарии с предупреждением, что теледиву ждет нелегкая конкуренция с Ольгой Бузовой.

«На него уже есть претендентка», «Бузова выехала, прячься!», «Он занят Бузовой», «У Олечки Бузовой спросите сначала», — написали интернет-свахи.

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