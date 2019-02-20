В Новосибирске общественник попросил отменить концерт Элджея

20.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Новосибирске общественник попросил отменить концерт ЭлджеяОбщественник из Новосибирска потребовал отменить выступление Элджея фото: Наталья Мущинкина
Член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий потребовал отменить концерт Элджея, который должен пройти 8 марта в местном Экспоцентре.

Заявление общественник направил в региональную прокуратуру. Информацию об этом подтвердила пресс-служба надзорного органа. «Такое обращение поступило и находится на рассмотрении», - сказал представитель.

О причинах такого решения Ивана Квасницкого пока не сообщается. Известно, что концерт имеет возрастное ограничение «18+», большая часть билетов уже распродана.

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