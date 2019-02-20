Букмекеры уверены в победе РФ на Евровидении

20.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Букмекеры уверены в победе РФ на Евровидении
В пятёрку лидеров, по мнению тотализаторов, также входят Швеция, Италия, Нидерланды и Бельгия.

На сайте фансообщества Eurovisionworld опубликовали рейтинг участников Евровидения-2019, основанный на анализе данных всех букмекерских контор.

Как уточняется, больше всего букмекеры поставили на победу Сергея Лазарева, представляющего Россию. Певец набрал 13 процентов голосов.

Швеция разместилась на втором месте, собрав девять процентов голосов. Тройку лидеров замкнула Италия с семью процентами.

В первую десятку смогли попасть Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

Напомним, Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". Ранее Лазарев рассказал, с какой песней выступит на конкурсе, а также оценил свои шансы на победу.

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