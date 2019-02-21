Джамшут из «Наша Russia» страдает от алкоголизма и бомжует

Недавно 67-летний Валерий Магдьяш, известный зрителям по роли строителя-гастарбайтера Джамшута в юмористическом сериале, заявил, что стал бомжом после ограбления.

Якобы около года назад он продал однокомнатную квартиру в Москве, чтобы купить другую, побольше. Полученные от сделки деньги и другие накопления решил отнести в ячейку, но до банка так и не дошел. «Удар трубой по голове, восемь швов, больница… Ни жилья, ни средств, ни документов, — делился актер в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». — Никому из близких и друзей не стал рассказывать. Это только моя ошибка, и я сам должен справиться. Собрал, что было, и поехал в Минеральные Воды. Просто так, один. Добрался до вокзала, там и остался. Местные полицейские и охранники подкармливали меня бутербродами. А потом появилась Татьяна…» Неравнодушная женщина пожалела актера и пригласила пожить к себе в дом в Анапе. Бывшие жены — а их было три, друзья и коллеги артиста, услышав его исповедь, не поверили ни единому слову, ведь знают, сколько раз его уже пытались спасти.



«Звонил со словами «Я умираю»

«С Валерием познакомилась в Минеральных Водах в 2014 году, когда он приезжал на гастроли, — рассказывает «СтарХиту» Ирина Осипова, бывшая приятельница. — Местный климат ему нравился, даже задумывался обосноваться здесь. Тогда я работала в воскресной школе при храме. Столкнулась с Магдьяшем на благотворительном концерте, начали общаться... Мужчина оказался вежливый, добрый. Строили совместные творческие планы, обговаривали детали проектов. Все было отлично, но зеленый змий крепко схватил его за горло. Пыталась спасти Валеру от вредной привычки: определяла в больницу, где друзья-врачи лечили без документов, бесплатно».

Потом Ирина договорилась со знакомым, чтобы тот приютил «Джамшута», ничего не требовалось, лишь благодарность и человеческое отношение. «Но Магдьяш продолжал налегать на спиртное, — продолжает Осипова. — Он даже побывал в реанимации, звонил со словами «Умираю!». Опять просила близких направить в лечебницу, муж возил его за сотню километров к известному в нашей области врачу. Но актер откровенно отказывался бороться с недугом, сбегал… Доктор сказал: «Шансы невелики, так как у человека нет мотивации». Вроде бы пошло на лад, нашла Валерию несколько халтурок в Грозном, думала, хоть чуть-чуть подзаработает. Ведь постоянно брал в долг и не возвращал. Но тот снова подвел, взял и не приехал. Люди, те, кто искренне хотели помочь, с ним не общаются. Просто были выдвинуты условия: либо трудишься и живешь как человек, либо остаешься со стаканом. Он сделал выбор!»

«Жалко женщин, которые ему помогают»

Оказывается, выпивка — не единственная проблема актера. «Валера воровал водку в магазине напротив моей работы, — вспоминает Ирина. — Инцидент с кражей стал известен, потому что полиция запросила запись с камер наблюдения, а там на видео — Магдьяш оказывает сопротивление с украденной бутылкой в руках. Решилась и написала письмо Сергею Светлакову. Но, судя по всему, нашла неправильный адрес шоумена. Жаль, что такой талантливый человек превратился в бродягу и алкоголика!»

А ведь всего несколько лет назад Валерий мечтал о возобновлении съемок в «Наша Russia». С ностальгией вспоминал работу в театре у Армена Джигарханяна. Магдьяш, ко всему прочему, успел сняться в десятке разных фильмов и сериалов. Возможно, родные даже не в курсе происходящего сейчас с их близким. По словам актера, он давно в разводе и потерял связь с двумя дочерьми, так как обе живут далеко: Вика в Израиле, а Ксения в Магадане. Но Валерия по-прежнему поддерживают лишь знакомые: «Джамшут» до сих пор живет у своей спасительницы Татьяны Ванчуговой, помогает ей по дому, с хозяйством. «Честно говоря, мне жалко женщин, которые ему верят, — говорит «СтарХиту» Александр Любащенко, бывший директор Валерия. — Он обожает все халявное. Сам когда-то приютил его на месяц в квартире в Сочи... Намучился! Магдьяш подводил и в работе, потерял из-за него несколько серьезных клиентов. В порядке вещей накануне мог заявить: «Не приду, болею!» Конечно, все понимали, из-за чего плохое самочувствие, — алкоголь. Ведь может продолжать трудиться, осталось перебороть любовь к спиртному. До добра это не доводит».



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