Россиянам отказались повышать пенсии до 25 тысяч рублей

Отечественные пенсионеры оказались удивлены свежим комментарием со стороны вице-премьера Ольги Голодец, которая заметила, что пенсии могут быть подняты до 25 тысяч рублей. Она уверяла, что государство в состоянии уже сейчас поднять пенсии до такого уровня.

Впрочем, довольно быстро этот комментарий Голодец был подвергнут критике независимыми экспертами. Они в один голос утверждают, что в перспективе ближайших пяти лет пенсионеры вряд ли смогут рассчитывать на существенное изменение пенсионных выплат. Как известно, сейчас российская экономика далека от идеальных параметров. Она постоянно испытывает на себе давление извне.

В связи с этим один из экономистов посетовал на то, что с 2014 года накопительная часть пенсии в РФ заморожена. В свою очередь подавляющее большинство государственных проектов по улучшению жизни граждан не имеют шансов на реализацию. Таким образом на практике власти не смогут поднять пенсии, тем более в среднем по стране до 25 тысяч рублей.

Одновременно с этим россияне высказывают опасения, что уже совсем скоро правительство и президент пойдут на такую меру, как повышение пенсионного возраста. Сейчас по этому поводу ведутся активные дискуссии. Ранее для государственных служащих уже был повышен возраст выхода на пенсию. Ожидается, что в следующем году для рядовых пенсионеров также поднимут пенсионный возраст, но какие-либо параметры этого процесса пока держатся в секрете.

Самой обсуждаемой инициативой по поводу повышения пенсионного возраста является следующее предложение: мужчины должны уходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 60 лет.

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