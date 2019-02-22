Дэниел Рэдклифф рассказал про алкогольную зависимость во время съемок в «Гарри Поттере»

Дэниел Рэдклифф признался в алкоголизме между съемками в «Гарри Поттере».

Британский актер Дэниел Рэдклифф сознался, что между съемками в «Гарри Поттере» активно злоупотреблял алкоголем, передает Youtube-канал theoffcamerashow.

Из-за огромной популярности актер начал бояться, что за ним следят. Поэтому и начал пить. Когда же он напивался, то чувствовал, что за ним следят еще больше, и «напивался еще», рассказывает актер.

Рэдклифф признался, что друзья через некоторое время помогли ему бросить пить.



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