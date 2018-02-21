Дженнифер Лоуренс уходит из кино ради другой деятельности



Известная оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, снявшаяся в трилогии "Голодные игры", на год приостанавливает актёрскую карьеру, чтобы заниматься активистской деятельностью, передает Би-би-си.

По данным издания, во время перерыва она будет заниматься привлечением молодёжи в политику и противостоять коррупции. Так, актриса уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая занимается интересующей её деятельностью.

Также отмечается, что последним перед перерывом был фильм "Красный воробей", где она сыграла русскую балерину-шпионку.

Напомним, в сентябре прошлого года Дженнифер Лоуренс уже объявляла об уходе из кино на два года, однако слова о таком "отпуске" так и не воплотились в реальность.



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