Голливуд меняет правила съёмок некоторых сцен из-за Вайнштейна

21.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Голливуд меняет правила съёмок некоторых сцен из-за Вайнштейна
К примеру, актёрам предлагают отказаться от французских поцелуев и обмена слюной в процессе работы в кадре.

После секс-скандала в Голливуде британский профсоюз актёров Equity разработал новые правила съёмок постельных сцен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно рекомендациям, актёры не должны касаться друг друга гениталиями, а во время съёмок постельных сцен использовать специальные наклейки или маскировочное нижнее бельё. Все сцены для кинопроб и прослушиваний, где нужно обнажаться, должны быть оговорены заранее. Помимо этого, профсоюз хочет, чтобы на площадке присутствовал "режиссёр по интимным сценам".

Организация также предлагает отказаться от использования языка и обмена слюной во время сцен с поцелуем. Исключение может быть лишь тогда, когда режиссёр и оба актёра заявят о своём согласии на это.

Напомним, скандал в Голливуде разразился после того, как более 40 женщин, в том числе и актрис, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После этого в прокуратуру США в отношении него начали поступать уголовные дела.

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