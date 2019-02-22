Децл успел обозначить главного наследника перед смертью



Продюсер Александр Толмацкий поведал, кому будут принадлежать права на имя, песни и видео его сына Кирилла, который известен под псевдонимом Децл. Музыкант скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет.

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал отец артиста в Instagram .

Александр Толмацкий отметил, что его сын хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений.

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.

В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве рядом с часовней, возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.



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