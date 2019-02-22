Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу обвинили в похищении ребенка

В программу «На самом деле» обратилась жительница Узбекистана, пытавшаяся разыскать артистку. Она заявила, что певица соблазнила ее супруга и прячет их совместного ребенка.

Певица Азиза никогда не жаловалась на недостаток поклонников, продолжая и в 54 года пользоваться популярностью у мужчин. Единственное, что до сих пор мучает женщину — отсутствие детей. Лишь недавно она призналась, что была беременна на момент трагедии с Игорем Тальковым, но у нее случился выкидыш. А пару недель назад певица, наконец-то, ощутила себя матерью.

Бывший возлюбленный певицы Джанатан Хайдаров неожиданно постучал в ее дверь. С мужчиной Азиза не виделась двенадцать лет, а теперь он держал на руках маленькую дочь и просил о помощи. Оказалось, Джанатан давно грезит возобновить с ней отношения. Он признался, что готов уйти от жены и воспитывать ребенка вместе с Азизой, однако мать девочки категорически против. Она обвинила звезду, что та соблазнила ее мужа и похитила дочь.

30-летняя Юлия Яковлева обратилась в программу «На самом деле», чтобы призвать Азизу к ответу. Сама певица заявила, что не прочь стать матерью ребенка и не исключает роман с Джанатаном. «Я мечтаю уже пол своей жизни о ребенке. Почему я должна отказываться? Я многое могу ему дать», — сказала артистка.

Супруги прожили в браке четыре года и, по словам Юлии, мужчина всегда напоминал ей о прошлой любви. После она сделала неожиданное заявление — двухлетняя дочь Джамиля не от мужа, причем тот об этом знает, но все равно удерживает девочку.

Джанатан же признался, что женился от отчаяния, ведь когда-то Азиза ему отказала, а в своем отцовстве он не сомневается. Его уверенность подтвердил ДНК-тест, который сделала команда программы. Однако это был не единственный шокирующий поворот в истории.

За несколько дней до эфира Юлия хотела отказаться от съемок. Женщина собиралась отправиться в Узбекистан, как вдруг выяснилось — ей запрещен выезд из страны. Оказалось, что она незаконно вывезла свою старшую дочь Лену от первого брака. Ко всему прочему ее уже два года разыскивает полиция.

В студии появилась мать Юлии, которая тут же набросилась на зятя с криками. До этого времени женщина не знала, где находится ее дочь и подавала в розыск. «Этот человек не только одну, но и вторую внучку украл. Он вывез их два года назад на Алтай. Я его в своей жизни видела только три раза. Когда Юля с ним связалась, у нее появилась какая-то агрессия», — рассказала теща. По ее словам, Джанатан избивал старшую внучку, а также добавила, что на самом деле его зовут Владимир Левченко.

Экс-возлюбленного Азизы проверили на детекторе лжи, анализ подтвердил, что мужчина поднимал руку на ребенка. Узнав о сложных взаимоотношениях в семье Джанатана, певица отказалась поддерживать с ним общение. После ее слов, мужчина увел супругу из студии. «Я думаю, хорошо, что Юлия обратилась в программу с обвинениями в мою сторону. Получается, что их не пускают в аэропорту, потому что девочку разыскивает папа. А теперь мы узнаем, что ребенка били. Это, конечно, меняет дело», — сказала Азиза.



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