В первую очередь, все зависит от родителей. Главное дать ему начальное образование и начать развивать способности вашего ребенка с раннего детства.

Если ребенок капризный, то необходим определенный подход. Попробуйте не говорить малышу что-то типа: «сейчас пойдем обедать», а заменить эту фразу вопросом-альтернативой: «чего ты больше хочешь, котлету или суп». Тогда у малыша капризы будут направлены только на выбор блюда, а сама проблема обедать или нет, не будет подвергаться обсуждению. Если ваш ребенок уже готов пойти в школу, то не жалейте денег, и обеспечьте его качественным образованием, о котором подробнее можно узнать на smapse.ru/catalog/country-7/program-37/.

Если ребенок не хочет спать, то аналогично предыдущему примеру, можно спросить у малыша, например, в чем он хочет спать: в пижаме или трусиках. При такой постановке вопроса, вы не спрашиваете ребенка, будет ли он спать вообще или нет, это вопрос не выносится на обсуждение и ребенок озадачен только выбором вещей, в которых он будет спать.

Таким образом, сместив акценты, вы избежите возможных истерик ребенка, отвлекая его другим выбором.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







