Исследуйте неизвестные места поморского воеводства

Устроне-морске - это деревня, известная из-за руины церкви, после которой осталась лишь одна стена. А что в этом такого особенного, что туристы едут туда только для того, чтобы ее увидеть? Руины замка в моря - это идеальный пример того, что человек не выиграет у природы.

Здание было построено здание на клифовом берегу, который каждый год отступает все глубже и глубже в лес, а море забирает замок по частям. Готический храм был построен в XV веке. Первые стены замка ушли в море в 1901 году. Для туристов открыта специальная смотровая платформа, с которой можно полюбоваться на стену. Аренда коттеджа в Карелии - это отличный выбор для тех, кто ищет качество и доступные цены.

В свою очередь, Дзивнув, кроме пляжа, предлагает своим гостям посмотреть на один из немногих в Европе разводной мост. Первый мост такого типа был создан в 1956 году, однако из-за того, что он был построен из дерева, в конце концов, был заменен на более прочную конструкцию. Произошло это в 1994 году. С самого моста открывается прекрасный вид на озерцо реки, но больше всего зрителей собирается в том случае, когда конструкция поднимается.

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