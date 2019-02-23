Дочь Виктории Бони раскрыла обман матери

Семилетняя дочь Виктории Бони уличила мать во лжи.

Семилетняя дочь Виктории Бони с детской непосредственностью раскрыла обман матери, в очередной раз похваставшейся своей роскошной жизнью. Недавно в инстаграме светской львицы появился фотоотчёт об отпуске в Таиланде. На снимке мелькали белоснежные пляжи, шикарные отели, громадные бассейны....

Но тут случился один неловкий момент. Малышка во время записи сторис во весь голос заявила, что на самом деле они "тут не живут". Вместо того, чтобы как-то обыграть ситуацию или посмеяться над "шуткой", Боня попыталась заглушить слова девочки, добившись прямо противоположного эффекта. Десятки подписчики начали откровенно троллить тусовщицу, насмехаясь над ее псевдоэпатажем.



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