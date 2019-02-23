Антипремия «Золотая малина» назвала худшим актером Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп победил сразу в двух номинациях на премии «Золотая малина», которая отмечает худшие работы в кинематографе. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Американского лидера удостоили награды за худшую актерскую игру в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он сыграл самого себя. Кроме того, Дональд Трамп победил в номинации «Худший актерский дуэт». Партнером президента стала «нескончаемая мелочность».

Отметим, что супруга президента США Меланья Трамп также претендовала на антипремию за роль второго плана в фильме «Фаренгейт 11/9». Однако ее обошла советница Трампа Келлиэнн Конуэй, тоже сыгравшая в этом фильме.



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