Кинопремию «Сезар» получил фильм «Опекунство» Ксавье Леграна

23.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Кинопремию "Сезар" получил фильм "Опекунство" Ксавье ЛегранаПервая полнометражная картина режиссера Ксавье Леграна "Опекунство" получила французскую кинопремию "Сезар" как лучший фильм. Всего картина была представлена в 10 номинациях. Фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий и лучшую актрису - Леа Дрюкер.

В номинации "лучший актер" победил Алекс Лутц, сыгравший в фильме "Ги", "лучший режиссер" - Жак Одьяр ("Братья Систерс").

"Лучшим иностранным фильмом" признана картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды. "Сезара" зрительских симпатий присудили "Дню выборов по-французски" Оливье Барру. Почетный "Сезар" был вручен американскому актеру и режиссеру Роберту Редфорду, в прошлом году объявившему о завершении карьеры.

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