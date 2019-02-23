Кинопремию «Сезар» получил фильм «Опекунство» Ксавье Леграна

Первая полнометражная картина режиссера Ксавье Леграна "Опекунство" получила французскую кинопремию "Сезар" как лучший фильм. Всего картина была представлена в 10 номинациях. Фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий и лучшую актрису - Леа Дрюкер.

В номинации "лучший актер" победил Алекс Лутц, сыгравший в фильме "Ги", "лучший режиссер" - Жак Одьяр ("Братья Систерс").

"Лучшим иностранным фильмом" признана картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды. "Сезара" зрительских симпатий присудили "Дню выборов по-французски" Оливье Барру. Почетный "Сезар" был вручен американскому актеру и режиссеру Роберту Редфорду, в прошлом году объявившему о завершении карьеры.



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