Питер Торк, экс-гитарист The Monkees умер в возрасте 77 лет

23.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Питер Торк, экс-гитарист The Monkees умер в возрасте 77 летКоллеги бывшего бас-гитариста популярного поп-рок-квартета The Monkees Питера Торка с прискорбием сообщили в Facebook о кончине музыканта в возрасте 77 лет. В сообщении отмечается, что ушел "друг, ментор, учитель и удивительной души человек".

Известно, что в 2009 году Торк перенес операцию по поводу рака гортани. Однако пока неизвестно, является ли онкология причиной его смерти.

Пик популярности группы The Monkees пришелся на 1966-1971 годы. Она была создана по инициативе телекомпании NBC, как американская версия британской группы The Beatles.

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