Лоза обрушился с критикой на Басту и Гнойного



Музыкант и композитор Юрий Лоза полагает, что в РФ нет достаточно компетентных кадров, которые могли бы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по разработке мер господдержки популярной молодежной музыки. По мнению артиста, для того, чтобы помочь молодым российским музыкантам, необходимо изменить действующую медиа-систему.

Лоза считает, что из этой сферы следует исключить людей, которые занимаются исключительно зарабатыванием денег. Более того, композитор уверен, что необходимо сделать часть музыкальной среды финансово независимой.

«Создайте несколько специальных музыкальных каналов, на которых денег не будет. Чтобы это были не денежные каналы. Пусть государство эти каналы поддержит», — сказал Юрий Лоза в комментарии НСН.

По его мнению, молодежь будет смотреть данные телеканалы. Кроме того, Юрий Лоза считает, что для развития российской музыки нужна национальная идея, иначе самыми популярными в стране по-прежнему останутся рэперы.

«В какую сторону мы движемся? Я же говорю, сядут два старпера и Гнойный с Бастой, и они будут тащить эту культуру в разные стороны», — посетовал музыкант.

По его мнению, рэперы, а также люди, ответственные за принятие решений в музыкальной сфере, продолжат поддерживать собственные интересы. Лоза считает, что именно сложившаяся музыкальная система в стране — от ее верхов до слушателей и журналистов — и принесла популярность русскому рэпу. Юрий Лоза же уверен, что этот жанр музыки — разовое искусство.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







