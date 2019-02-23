Ксения Собчак принесла свои извинения Шнурову за инцидент с интервью

Собчак извинилась перед Шнуровым за слова о блокировке интервью.

Телеведущая Ксения Собчак извинилась перед музыкантом Сергеем Шнуровым за свои слова о том, что по его просьбе администрация YouTube заблокировала ее интервью с его экс-супругой Матильдой. Шнуров тогда не понял претензий и сообщил, что Собчак использовала заставку Оксаны Пушкиной, поэтому ее видео и было заблокировано.

Теперь Собчак сообщила в соцсети, что ее видео разблокировано и признала, что выступила не совсем по делу.

Обращаясь к Шнурову, Собчак отметила, что "дополнила картину мира", узнав, что это "ВиД" "вписался за Пушкину".

"Тебе отдельное спасибо и сорри!", - добавила Собчак.



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