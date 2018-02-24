Анджелина Джоли нелестно отозвалась о Дженнифер Энистон

Близкий друг Анджелины Джоли рассказал, что ей всегда был симпатичен нынешний супруг Энистон, а вот как он обратил внимание на Дженнифер, для нее совершенно непонятно.

В жизни Дженнифер Энистон сейчас непростой период: неделю назад стало известно, что она разводится с Джастином Теру. При этом сама актриса хотела сохранить эту информацию в тайне, но супруг настоял на том, что о крушении их брака следует объявить публично. Энистон опасалась, что все станут ее жалеть, вспоминать ее бывших парней, гадать, почему не сложился ее нынешний брак, а также сводить ее с Брэдом Питтом, который в 2005 году ушел от нее к Анджелине Джоли. Так и случилось. Более того, журналисты сбились с ног, пытаясь заставить бывшего мужа Энистон прокомментировать ее расставание с нынешним. Однако он оказался немногословен. Питт заявил, что расставание — тяжелое испытание для любого человека, но в предпочел не вдаваться в подробности и не комментировать причины развода Энистон и Теру, передают Dni.ru.

Зато его бывшая жена Анджелина Джоли не отказала себе в удовольствии перемыть кости сопернице. Сама она отказалась общаться с журналистами, сделав вид, что ей неинтересна эта тема. Зато со своими друзьями актриса посудачила вдоволь. Близкий друг звезды рассказал celebrityinsider.org, что Джоли в кругу друзей обсуждала развод Энистон и заявила, что всегда считала ее «ванильной» и неглубокой. «Она никогда особо не следила за жизнью Дженнифер и не воспринимала ее всерьез, — рассказал инсайдер. — А вот к Теру у Джоли всегда была симпатия. И она не понимала, как такой яркий мужчина, похожий на рок-звезду, мог обратить внимание на Энистон, которая никогда до него не дотягивала».

Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались в 2005 году, когда Питт познакомился с Анджелиной Джоли на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит». В 2014 году Питт и Джоли сыграли свадьбу, а осенью 2016-го объявили о разводе. Недавно судья продлил действие временного соглашения, к которому пришли супруги в прошлом году. После начала бракоразводного процесса Брэд связался с Дженнифер и попросил прощения за ту боль, которую он ей причинил. Он заявил, что искренне сожалеет о том, что ей пришлось пережить из-за него.



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