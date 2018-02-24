Ученик шестого класса сорвал съемки на «Доме-2»

По данным СМИ, участников шоу пришлось эвакуировать. Как выяснилось, звонок с ложным сообщением о взрывном устройстве, якобы заложенном внутри периметра, совершил 12-летний ученик шестого класса.

Как стало известно журналистам, на съемках реалити-шоу «Дом-2» произошел неприятный инцидент. Работу над новыми выпусками телестройки пришлось приостановить из-за тревожного звонка. Сотрудникам программы сообщили о том, что на периметре заложили бомбу.

Обеспокоенные обитатели «Дома-2» были не на шутку испуганы. Всех, кто находился в павильонах, пришлось срочно эвакуировать. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они тщательно проверили территорию, но так и не смогли найти взрывное устройство.

В результате проверки выяснилось, что бомбу «заложил» 12-летний школьник Никита, обучающийся в шестом классе. Мальчик негативно относился к проекту, поэтому мечтал его закрыть. По информации корреспондентов, мать ребенка является большой поклонницей телестройки. 32-летняя женщина каждый день включала телевизор, чтобы узнать последние новости из жизни любимых обитателей периметра. Все детство ее наследника прошло под громкие скандалы и выяснения отношений звезд «Дома-2».

Мать школьника так усиленно следила за новыми выпусками скандального телепроекта, что он не смог остаться к нему равнодушным. По информации СМИ, ребенок ждал, когда участники реалити-шоу наконец-то закончат стройку, но этого все не происходило. Когда мальчику окончательно надоело надеяться на выход финала «Дома-2», он пошел на радикальные меры.

Напомним, что первая серия «Дома-2» вышла в эфир 11 мая 2004 года. Реалити-шоу стало продолжением проекта «Дом», которое вели Николай Басков и Светлана Хоркина, а прорабом был Алексей Куличков. В пилотном выпуске телестройки появились Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, впоследствии его заменила Ксения Бородина. По замыслу продюсеров восемь одиноких девушек и семь парней заселились в вагончики, чтобы начать работу над домом.

В первом выпуске передачи сформировались три основные пары – Степан Меньшиков и Алена Водонаева, Ольга Бузова и Роман Третьяков, а также Ольга «Солнце» Николаева и Май Абрикосов. В дальнейшем состав участников регулярно менялся. За долгие годы существования реалити-шоу неоднократно подвергалось критике. Зрители и медийные лица возмущаются конфликтами, регулярно возникающим на проекте. По мнению некоторых, участников намеренно подбирают таким образом, чтобы они провоцировали скандалы.

После недавнего инцидента с бомбой съемки «Дома-2» были приостановлены лишь на короткое время. Как сообщает Mash, на следующий день они продолжились.



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