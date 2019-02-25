Дима Билан готовится к срочной операции



После возвращения из тура в Москву с двумя переломами Диме Билану экстренно назначили операцию, передает Star Hit.

«Будут вставлять пластину. Что-то я волнуюсь, пожелайте мне удачи, семь потов сошло, пока собирался», — рассказал Билан в инстаграме.

Предстоящая операция задержит певца в клинике на несколько недель, так как после установки металлической пластины необходим восстановительный период.

Ранее певец Дима Билан в своем инстаграме признался, что выступал на концерте в Санкт-Петербурге 22 февраля с двойным переломом ноги.



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