Экс-супруга Александра Радулова рассказала о тяжелом разводе с мужем

Семья распалась в прошлом 2017 году. Бывшие супруги сейчас не общаются, несмотря на общего сына Макара.

Хоккеист Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева поженились в августе 2015 года, а уже в ноябре у пары родился сын Макар. Спустя два года пара официально развелась. О причинах расставания тогда оба молчали. Дарья лишь однажды намекнула на неверность супруга, тот предпочел не комментировать информацию. «Инициатором развода была я. Александр достойный МУЖЧИНА, ПРЕКРАСНЫЙ отец, но есть вещи с которыми я лично смирится не могу …есть моральные принципы! Это все таки моя вина .. я думала что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится!!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел», — официально заявила в прошлом году Дмитриева.

Сейчас Дарья занимается воспитанием их общего сына Макара, а также своей карьерой, которая пошла в гору. Отношения с бывшим супругом не поддерживает. У пары были сложности в общении еще даже до свадьбы, они, по словам спортсменки, и двух дней не могли прожить, чтобы не поскандалить. Искать виноватых Дмитриева не считает нужным. Оба были неправы, считает она. «Такой наш стиль общения, отношений — это нормально. Для некоторых это дико, они не понимают, как такое может быть. <…> Единственное, мы не слышали друг друга. Вместо того, чтобы устранить ошибку в себе, каждый пытался предъявить друг другу, но сам не исправлялся. На этом и закончилось», – рассказывает бывшая супруга Радулова.

Слухи о неверности мужа Дарья не комментирует до сих пор. «Произошел конфликт. Да, я могу где-то намекнуть, что у нас произошло недопонимание. Конкретную ситуацию я говорить не буду, но еще раз повторю, из-за чего мы разошлись. Из-за того, что каждый не делал работу над собой», – заключила Дарья.



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