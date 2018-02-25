Похудевшая Ирина Пегова выглядит на 10 лет моложе

Актриса опубликовала новое фото. Ирина Пегова примерила молодежный образ, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Поклонники были поражены тем, как сильно она похудела и заверили, что не сразу узнали звезду.

Ирина Пегова играет в кино и театре. Недавно она решила отдохнуть и отправилась в эмират Дубай, где весело провела время со своей дочерью. Напомним, что одно время актриса состояла в браке с Дмитрием Орловым, но в 2011 году они развелись. У нее подрастает дочь Татьяна. На совместных фотографиях с наследницей артистка выглядит моложе своих лет. Также многие замечают, что Таня с каждым днем становится все больше похожа на свою звездную маму.

Последнее время Ирина активно пользуется соцсетями и на днях поделилась своим новым фото. В кадре актриса позирует в молодежном образе: на ней зеленое платье, короткая дубленка, а также высокие сапоги. В руке она также держала золотой рюкзак. За последнее время Пегова отрастила длинные волосы, которые она укладывает в небольшие вьющиеся локоны. Она сообщила поклонникам, что в таком наряде прогулялась по новому рынку. Фанаты были поражены, увидев актрису. Многие не стали скрывать, что сразу ее не узнали.

Их поразило то, как феноменально похудела Ирина. Многие также отметили, что теперь она стала выглядеть еще моложе, чем была раньше. Однако некоторые посчитали, что потеряв вес, актриса лишилась и своего шарма. «Прекрасно выглядите», «Вас и не узнать!!», «Обалдеть! Какая стройная и красивая!», «Это что за девочка-подросток….. хорошенькая», «МММ, на себя не похожа», «Куколка, прихорошенькая!!!», «Помолодели на 10 лет точно!», «Солнышко, не теряйте природный дар! Худоба вам не к лицу», — стали комментировать фото поклонники. Многие стали спрашивать Пегову о том, как ей удалось похудеть, а другие забеспокоились за ее здоровье. Однако актриса не стала молчать. «Я в этом весе уже лет 12. И мне хорошо!» — заверила она.

Новый рынок на трубной ! Во первых, это красиво ! Стало любимым местом для покупок ! Все для плова куплено пойду попытаюсь Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Фев 20, 2018 в 10:45 PST

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