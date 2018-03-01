Ирина Безрукова поведала о погибшем сыне



Андрей Ливанов, сын актёров Игоря Ливанова и Ирины Безруковой, умер 14 марта 2015 года, ему было только 25 лет. В программе "Мой герой" Ирина Безрукова откровенно рассказала, как справилась с потерей ребёнка.

— Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно: у него есть внутренний стрежень. В нём была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: "Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна", — рассказала Безрукова.

Актриса поблагодарила за поддержку поклонников и друзей.

— Во-первых, спасибо огромное поклонникам. Я сама веду "инстаграм" и "фейсбук", там многие оставляют мне слова поддержки. Даже не знала, что люди ко мне настолько расположены. Когда что-то происходит, ты с этим сталкиваешься... к этому нельзя быть готовым. Но есть очень хорошие друзья, которые меня из рук в руки передавали, чтобы ничего не случилось. Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории… Поэтому я верю, что духовная составляющая — она не исчезает. Тело — это просто биологический скафандр, — рассказала Ирина.

Андрей Ливанов скончался от острой сердечной недостаточности в середине марта 2015 года. Молодого человека нашли мёртвым в его квартире поздним вечером.



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