Режиссер «Стражей Галактики» рассказал про тайну фильма и шокировал поклонников



Американский режиссер Джеймс Ганн, который снял фантастический боевик «Стражи Галактики», раскрыл секрет, связанный с героем Грутом. Он написал в Twitter, что деревоподобный гуманоид умер в первой части серии.

Кинематографист объяснил, что маленький Грут, появившийся в «Стражах Галактики 2», — сын взрослого Грута. Эта информация шокировала поклонников франшизы — появление миниатюрной копии деревоподобного гуманоида в сиквеле никак не объяснялось, и многие посчитали, что Грута, пострадавшего при взрыве в первой части, просто заново вырастили.

Некоторые пользователи Twitter отнеслись к новости положительно, обрадовавшись, что студия Marvel наконец научилась «убивать» своих героев, делая фильмы интереснее.

«Фанаты: Marvel должна перестать воскрешать героев, иначе все это не имеет смысла. Те же фанаты после слов о том что Грут умер: МОЯ ЖИЗНЬ ОКОНЧЕНА, КАК ВЫ МОГЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ», — пошутила @AlishaGrauso.

Первый фильм франшизы, основанный на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics, вышел в 2014 году, сиквел появился весной 2017-го. Обе картины снял Ганн, он же занят третьей частью, премьера которой запланирована на 2020 год.



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