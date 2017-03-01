Как выбрать освещение для дома

Очень важным параметром в интерьере является свет. При выборе ламп стандартных, компактных, люминесцентных ламп, галогенных ламп или LED, стоит обратить на них внимание, потому что цвет света влияет не только на внешний вид помещения, но также на самочувствие и настроение людей, которые в нем находятся.

Цвета в случае ламп накаливания можно разделить на три основные области: Цвет тепло – 2700-3200 K - свет наиболее похож для ламп накаливания, со слегка желтым оттенком, что делает интерьер более уютным. Обладает он расслабляющими свойствами. Цвет нейтральный – 4000-4500 К. Он напоминает дневной свет и содержит больше холодных волн. Имеет возбуждающие свойства, подходит хорошо для чтения и настольных ламп. Если вы хотите подобрать люстру, то рекомендую вам обратить внимание на представленную коллекцию.

Цвет холодный - 5500-6500K. Свет интенсивно холодный, имеющий голубоватый оттенок. Подходит к помещениям, имеющим большую стерильность, холодный оттенок, при этом также визуально добавляет пространство. Используется часто в стоматологических кабинетах, производственных помещениях.

В зависимости от дома и его особенностей, стоит подобрать освещение не только соответствующей мощности, но и оптимального цвета. Ниже приведены предложения для отдельных помещений. Лучшее освещение для гостиной рекомендуется при выборе, в основном, ламп накаливания о цветах нейтральных или теплых, которые способствуют релаксации. Вы можете выбрать освещение в обоих цветах света, и это зависит уже во многом от вкуса домочадцев, поэтому стоит протестировать на несколько типов ламп накаливания.

Лампы этого типа не нарушают естественного циркадного ритма организма. На кухне вы можете настроить лампы по своему вкусу. Теплая цветность света вводит в помещение более уютное настроение, красиво подчеркивает пищевые продукты, в свою очередь, находится в состоянии выделить современный дизайн интерьера. Цвет натуральный с высоким коэффициентом цветопередачи, однако, часто используется для демонстрации и подчеркивания продуктов. В ванных комнатах, оформленных в холодных тонах, лучше всего подойдет освещение с холодным оттенком и наоборот, с теплым. Отдыху способствует, в основном, теплый оттенок, поэтому это будет лучше для расслабляющих ванн и других процедур по уходу за кожей. В комнате ребенка можно использовать несколько различных типов освещения – настольная лампа с лампой накаливания с прохладным цветом, как общее освещение помещения.

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