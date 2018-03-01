Собчак высказалась об инциденте с Жириновским

Телеведущая Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты России, накануне вступила в перепалку с оппонентом Владимиром Жириновским. Последний в грубой форме отозвался о Собчак, после чего телеведущая плеснула ему в лицо воду из стакана.

Данный инцидент произошел в прямом эфире в рамках теледебатов. Свидетелями случившегося стали многочисленные телезрители, которые в целом привыкли к одиозному поведению Жириновского. Больше всего их поразила стойкость Собчак, которая не позволила лидеру ЛДПР продолжать гневную тираду в свой адрес.

Вскоре телезнаменитость прокомментировала произошедшее. По ее мнению, Жириновский позволил себе слишком много. Она находилась в шоке от его сквернословия и желания на всю страну унизить и оскорбить женщину.

Вместе с этим Ксения Собчак констатировала, что все происходящее привело ее к грустным чувствам. Телеведущая уверена, что Жириновский всегда допускается до выборов с одной целью: устраивать клоунаду, отвлекая граждан от насущных проблем и выступлений других кандидатов в президенты.

В заключение Собчак объявила о том, что отныне, когда ей придется сталкиваться с Жириновским на дебатах, она будет просить о дополнительной охране. Телеведущая всерьез опасается за свое здоровье, называя политика неуравновешенным человеком. Она также надеется, что Жириновский одумается и принесет ей извинения.

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