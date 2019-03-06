Елена Яковлева поделилась подробностями съемки откровенных сцен в «Интердевочке»

06.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Елена Яковлева поделилась подробностями съемки откровенных сцен в «Интердевочке»Елена Яковлева рассказала о съемках откровенных сцен в «Интердевочке».

Отмечающая 5 марта свое 58-летие актриса Елена Яковлева вспомнила о трудностях, с которыми она столкнулась на съемочной площадке картины «Интердевочка». Об этом сообщает Starhit.

Особенно сложными для нее оказались постельные сцены. В откровенных эпизодах режиссер требовал от актрисы быть полностью обнаженной, но в итоге она согласилась раздеться лишь до нижнего белья.

По словам Яковлевой, она никак не могла изобразить страсть. Для осуществления задумки потребовалась целая «спецоперация» с участием большей части съемочной группы: оператор дергал актрису за ноги, а имитировать характерные движения помогал подложенный под кровать лом.

Роль девушки легкого поведения принесла Яковлевой всенародное признание и звание лучшей актрисы 1989 года по версии издания «Советский экран».

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